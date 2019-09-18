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Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Hükümete yakın medyada çıkan "Yargıda FETÖ hakimiyeti sürüyor" iddialarına 'isim telaffuz etmeden' değinen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sert konuştu. Gül "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" dedi.

13:05 -
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Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapıldığı “Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın açılışına katıldı. Bakan Gül burada gazetecilere gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKTA SÜRÜYOR”

FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar veren Bakan Gül, “Kahraman yargı mensuplarımız 15 Temmuz gecesinden itibaren adliye koridorlarında demokrasi nöbeti tutmaya başladıysa, bugün de FETÖ'yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır” dedi.

“DAHA DÜNE KADAR MAKLUBEYE KAŞIK SALLAYANLAR…”

“Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar” diyen Gül, “Ucu kime dokunursa dokunsun, sonu nereye varırsa varsın FETÖ ile de FETÖ taklitçisi yeni şebekelerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

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