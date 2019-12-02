Adalet Bakanı Gül’den Ayşe Tuba Arslan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Aile Hukuku Çalıştayı’na katıldı.

Bakan Gül, çalıştayın önemini vurgulayarak ailenin toplumun temeli olduğunu ve eşlerin de eşit olduğunu söyledi. Bakan Gül, aile içi ve kadına karşı işlenen şiddete karşı her zaman mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Aile içi şiddet, aile içi bir mesele değildir, toplumsal bir sorundur. Soruşturmaların özenle yerine getirilmesi, kovuşturmaların toplum vicdanını rahatlatan bir seyir izlemesi milletimizin müşterek beklentisidir.”

‘AYŞE TUBA ARSLAN BUGÜN ARAMIZDA OLABİLİRDİ’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eskişehir’de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan cinayetine ilişkin de şunları söyledi:

“Bir ilimizde defalarca kolluğa, emniyete, yargıya ve ilgili kurumlara ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen ve tüm hikayesi bütün birimlerce bilinmesine rağmen bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Bir kadının yaşam hakkı feryat figanlar arasında gaspedildi. Herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Kolluk makamları olayı ne için önleyemediği, savcılık makamları hangi aşamada ne gibi eksiklikler var hepsini masaya getirmesi gerekir. Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Onun gibi nice kadınlar, anneler, eşler aramızda olabilirdi. ‘Bu can kurtarılabilirdi’ dediğimiz nice canlar zalimce cinayetlere kurban gitti. Artık bu çığlığın son bulması gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu feryadı işitmeyen bir uygulama Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından denetlenmektedir. Bu konuda da yargısal boyutuyla da en ufak bir ihmal dahi tespit edilmesi halinde HSK titizlikle takip ederek, gerekli her türlü müeyyideyi yapacaktır.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim’de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı erkek Yalçın Özalpay tarafından öldürmüştü. Arslan’ın katledilmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. (DHA)