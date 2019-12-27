Adalet Reformu havada kaldı!

Hükümetin geçen ekim ayında çıkardığı ve ‘yargı reformu’ olarak adlandırdığı paketin en önemli maddelerinden biri, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ifadesiydi.

Ancak bugün İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nden çıkan karar aslında yargı paketinin uygulanmadığını gözler önüne serdi.

Tüm iddianamenin çürütüldüğü davada mahkeme gazetecilik yapmaktan SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına ceza verdi.

Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün

Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

ADALET BAKANI NE DEMİŞTİ?

Dün ‘Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’ değerlendirme toplantısının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformuyla ilgili şunları söylemişti:

“Sürecin iyi ve doğru gitmesi, ancak bu düzenlemelerin uygulama tarafından sahiplenilip, adalet hizmetine yansıtılması ile mümkün olacaktır. Biz, ardı ardına reform paketleri hazırlayabiliriz. Ancak iş dönüp dolaşıp bu kanunları eline alıp uygulayacak yargı mensubunda bitmektedir. Sistemi iyi ya da kötü işletecek olan, reforma iyi ya da kötü vasfını verecek olan, uygulamadır.”