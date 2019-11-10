Adana Büyükşehir’den ‘Adam’ gibi paylaşım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, “Adana, bir “adama” aşıktır. O adam da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. #adama #10kasım” notuyla paylaştığı video çok sayıda beğeni aldı.