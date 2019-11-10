Adana Büyükşehir’den ‘Adam’ gibi paylaşım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar&#8217;ın, &#8220;Adana, bir &#8220;adama&#8221; aşıktır. O adam da Mustafa Kemal Atatürk&#8217;tür. Sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. #adama #10kasım&#8221; notuyla paylaştığı video çok sayıda beğeni aldı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/adana-buyuksehirden-adam-gibi-paylasim-5441959","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/adana-buyuksehirden-adam-gibi-paylasim-5441959","pageType":"yazi","pageIdentifier":5441959,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5441959,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/adana-buyuksehirden-adam-gibi-paylasim-5441959/","headline":"Adana Bu00fcyu00fcku015fehir&#8217;den &#8216;Adam&#8217; gibi paylau015fu0131m","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/10/iecrop/zeydan_16_9_1573378952.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1573379250,"datePublished":1573379250,"dateModified":1573379257,"info":"{"seo_news":"false"}"});