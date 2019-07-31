Adana’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yanı sıra asayiş ekipleri de sevk edildi. Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları incelemede, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, evin içeresine atılmak istendiği değerlendirilen patlayıcının pencerenin demir parmaklıklarına çarpması sonucu dışarıda patladığı tespit edildi.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.