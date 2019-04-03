Adana’da gergin gece! Kargaşa çıktı, CHP adayı tartaklandı

Gelişmeleri CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen adayı Zeydan Karalar ile Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Zeydan Karalar, Yüreğir'de AKP'nin adayı ile 3 bin 500 olarak açıklanan farkın YSK sonuçlarına göre 1600'e düştüğünü belirterek, “ İlçe Seçim Kurulu 5'e 2 oranında oylar yeniden sayılsın dedi, ancak gece geç saatlere kadar bu uygulanmadı. Gece ise 24.00 sıralarında İl Seçim Kurulu toplandı ve iptal kararı verdi. Hakim, muhtemelen baskılar nedeniyle sayım yaptırmadı, gece saatlerinde toplanıp bu kararın alınması da ilginç. Eğer herhangi bir tereddüt yoksa fark yoksa buna inanıyorlarsa kameraların, avukatların önünde sayım yapmaktan niçin tereddüt ediyorlar” dedi.

Zeydan Karalar, kendisinin de henüz mazbatayı almadığını, arada 140 bin oy farkı bulunduğunu belirterek, “ Büyükşehir'de geçersiz oylara itiraz etmişler, mazbatamızın gecikmesinin nedenlerini bir takım usulsüzlükleri düzeltmek anlamına mı geliyor? Kimsenin günahını almak istemiyorum ama 140 bin oy fark varken bu itirazın bir anlamı var mı? Şunu da söylemek istiyorum ki, benim adıma belediyede kimse konuşamaz, belediyeyi kimseyi yönettirmem, ben ve ekibim yönetir. Biz kimseye ezmeye gelmiyoruz, kim emek harcıyorsa saygılıyız. Ancak uzun yıllardır emek vermeden maaş alanları da memleketin sırtına bırakmayacağız. Ben mevcut genel sekreteri arıyorum, ‘Alım yapmayacaksınız, parayı kullanmayacaksınız'diyorum” dedi.

TARTAKLANARAK İÇERİ GİREBİLDİM

Yüreğir İlçesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın AKP'li Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, 103 bin 646 oy alırken , CHPli Belediye Başkan adayı Kamuran Karaca'nın 99 bin 988 oy aldığı açıklanmıştı. Ancak YSK'nın sonuçları açıklandığında bu fark 1600'e düşmüştü.

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CHP'nin Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karacan, “İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararına rağmen sayıma geçilmedi, saat 17.00'de alınan karar gece saatlerine kadar uygulanmadı. İlçe Seçim Kurulu'nun önünü bir takım insanlar tutmuştu, izdiham ve arbede yaşandı, tartaklanmayı göze alarak içeriye girebildim. Gösterdikleri telaş seçimleri bizim kazandığımızı gösteriyor” diye konuştu.