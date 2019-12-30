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Yılbaşı öncesi IŞİD’e büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Batman, Adana ve Kayseri'de IŞİD şüphelilerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün Batman il sorumlusu olduğu da öğrenildi.

08:35 -
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Yılbaşı öncesi IŞİD’e büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yılbaşı öncesi terör örgütü IŞİD’in sansasyonel eylem planladığı istihbaratını alan istihbarat birimlerinin çalışmaları sonrası Batman, Adana ve Kayseri’de örgüte yönelik operasyonlar düzenlendi.

ADANA: Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD adına istihbarat toplayan ve posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan dördünün Suriye, ikisinin de Irak vatandaşı oldu öğrenildi.

KAYSERİ: Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda Suriye ve Irak uyruklu dokuz IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

BATMAN: Aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. (AA-İHA-DHA)

Adana gözaltı Irak IŞİD ÖZEL HAREKAT Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 08:50 30.12.2019
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