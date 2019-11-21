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Adana’da korku filmi gibi olay!

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi. Cesedin dayalı olduğu duvarın arkasındaki yazı ise görenleri şoke etti!

09:55 -
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Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

SPREY BOYAYLA YAZILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla “Ölüü..!” yazılmış olması dikkat çekti. (AA)

Adana aydın Ölüm Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:26 21.11.2019
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