Adana’da korkutan yangın! Anne ve bebeği dumandan etkilendi

Olay, Çukurova İlçesi Huzuevleri Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 11. katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinden alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU
Yangın sırasında dumandan etkilenen anne ve bebeği ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. İHA
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