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Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Adana, Mersin ve Niğde'de son bir ayda 13 kişi hayatını kaybetti.

19:00 -
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Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, “metil alkol zehirlenmesi” şüphesiyle tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D.Ö.K’ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Adana, Mersin ve Niğde’de son bir ayda 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metil alkol, görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunlarının yanı sıra kişinin ölümüne bile neden olabiliyor. Son bir ayda Adana’da 4, Mersin’de 8, Niğde’de bir kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın da kısmi görme kaybı yaşamasına neden olan metil alkol, insan sağlığını tehdit ediyor.

AA

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