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Adana’da sahte içkiye bir kurban daha

Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

05:10 -
Haberler Gündem
Adana’da sahte içkiye bir kurban daha

M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

a İlgili Haber Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi MERSİN'de, 10 günde 7 kişinin öldüğü metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim A., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Metanol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e çıkarken, kentteki hastanelerde 15 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Son güncelleme: android-time 05:12 14.07.2019
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