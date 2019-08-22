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Adana’da silahlı kavga: 3 ölü

Adana'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, üç kişiyi öldü, bir kişi de yaralandı

10:58 -
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Adana’da silahlı kavga: 3 ölü
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