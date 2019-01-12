Adana’da Yılmaz Özdil izdihamı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Adana’daki Çukurova Kitap Fuarı’nda, yayınlandığı günden itibaren gördüğü büyük ilgiyle satış rekorları kıran Ulu Önder Atatürk’ü anlattığı kitabı Mustafa Kemal’i imzaladı.

Yılmaz Özdil'in, yılın ilk kitap fuarı olan Çukurova Kitap Fuarı'ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi'nin düzenlediği imza günü, her şehirde olduğu gibi Adana'da büyük ilgi gördü.

Adanalı kitapseverler, sabah erken saatlerden itibaren TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti.

İmza günü saatinden çok daha önce sıraya giren Özdil okurları, uzun süre beklemeyi göze alarak kitaplarını Özdil'e imzalattı.

Kitap Fuarında uzun kuyruklar oluşturan Özdil okurları, kitaplarını imzalattıktan sonra yazarımızla anı fotoğrafı da çektirdi.

Kitaplarını imzalatmak için kuyruktaki sıranın kendilerini gelmesini uzun süre bekleyen Adanalı okurlar, “Mustafa Kemal için buna değer” dediler.

Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal’i anlatmak boynumuzun borcudur” dediği, 10 yıllık araştırma sırasında 7 bin sayfa not tutarak yazdığı kitabı “Mustafa Kemal”, 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal'in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1.Dünya Savaşı'nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor.