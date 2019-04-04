Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı başladı

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

İlki 2013 yılında Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un fikir önderliğinde gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalında, açılış ve kapanış konserlerinin yanı sıra Hintli Mumbai Danceworx’un gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, Türk Choppers’ın “Motosiklet Senfonisi”, Türk Riders; Vosfest ve Klasik Otomobil Kulubü’nün şovları takip edilebilecek.

Karnavalda ayrıca; sokak konserleri, sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler, tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu, anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da yer alacak.

7 Nisan’a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.