Adapazarı’nda çıkan yangında ‘arşiv’ kül oldu

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı kent merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içindeki hastane ile Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak kullandığı idari binanın arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklarını elektrikli testereyle keserek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler bina içerisinden küle dönmüş halde olan çok sayıda defter, kitap ve dosya çıkardı.

Yangın sonucu Orman İşletme ve hastaneye ait verilerin bulunduğu arşivin tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: YANGIN HASTANE ARŞİVİNE ZARAR VERMEMİŞTİR

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bazı idari birimlerinin bulunduğu binadaki yangının arşive zarar vermediği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıktığı iki katlı binanın Orman Bölge Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredildiği, hastane ile Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübünce arşiv amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur. Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübüne ait bir kısım atıl evrak zarar görmüştür. Yangın hastane arşivine zarar vermeden söndürülmüştür. Can kaybı yoktur. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışması sürmektedir.”

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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