Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Pazartesi)

Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yurdun büyük bölümünde olduğu gibi kar yağışının etkisi ile en çok merak edilen konuların başında kar tatili geliyor. Öğrenciler yarın okullar tatil mi merak ediyor. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman Valiliklerinden kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Kahramanmaraş ve Gaziantep valiliklerinden 9 Ocak Pazartesi günü için henüz bir kar tatili açıklaması yapılmış değil. Adıyaman’da ise bir ilçede yarın okullar tatil edildi. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

AÇ KALAN YABAN HAYVANLARI İÇİN YER BIRAKILDI

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı dağlık bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Uluğbaba-Bezar bölgesine giden ekipler, kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve diğer hayvanları yemledi. Bölgede çok sayıda yaban keçisi görüldü. Yetkililer, memeli ve kanatlı hayvanların kış aylarında beslenmesi için müdürlük tarafından 4 ton 300 kilo yem alındığını, mevsim boyunca bunların doğaya bırakılacağını bildirdi.

GAZİANTEP’TE KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gaziantep’te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı. Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.