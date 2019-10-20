Adıyaman ile Malatya arasında sınır savaşı! Yüzlerce kişi birbirine girdi

Malatya ile Adıyaman arasında 3 yıl önce tabela nedeniyle başlayan sınır kavgası yeniden alevlendi. Kavga bu kez Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’ndeki yaylada Malatyalılar tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle başladı.

İddiaya göre Adıyaman sınırında bulunan Kozluk Mahallesi’ndeki yaylada yol çalışması sırasında yaklaşık yüz kişilik Adıyamanlı grup çalışma alanına gelip buradaki çalışmaları durdurdu.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Kozluk Mahallesi sakinlerinin ifadesine göre bölgenin kendi sınırları dahilinde olduğunu ileri süren Adıyamanlılar daha sonra Malatyalılara taşlarla saldırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Kozluk Mahallesi sakinleri siyasilerin konuyu çözmemesinden dert yanarak, olaylar daha fazla büyümeden bir an önce sınırın net bir şekilde belirlenmesini istiyor.

“BİZİM ÇOBANIMIZA KARIŞMIŞLAR”

Olayı anlatan Kozluk Mahalle Muhtarı Ali Ercan, yaylaya yol yaptıkları sırada Adıyamanlıların kendilerine saldırdığını söyleyerek, “Burada yaylaya yol götürmek için çalışma yapıyoruz. Burası bizim il sınırlarımız içinde ve biz kullanıyoruz. Dün 100 kişilik bir grup geldi burada bizim çobanımıza karışmışlar. Konuşmak için geldiğimizde bize de saldırdılar” dedi.

“BİZİM İSE BİZE, ONLARIN İSE ONLARA VERSİNLER”

Konuyu daha önce yetkililere defalarca söylediklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını söyleyen Ercan, sorunun çözülmesini ve bölgenin nereye ait olduğunun bir önce belirlenmesi gerektiğini aktardı. Ercan, “Eğer bizimse bize versinler Adıyaman'ınsa onlara versinler biz de ona göre davranalım ve bir daha buraya gelmeyelim. Böyle olaylar yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MALATYA SINIRI 7 KİLOMETRE İÇERİ ÇEKİLDİ”

Sınır tartışmalarının nedeninden bahseden Ercan, “Bölgede açılan bir taş ocağı vardı. Malatya’dan ruhsat verilmedi. Onlar

gidip Adıyaman'da ruhsat aldılar. Kadastro sınırını getirip taş ocağını içine aldılar ve böylece Malatya sınırı yaklaşık 7 kilometre içeri çekildi. Mesele bundan ibaret” şeklinde konuştu.

Olayda kendisinin de yaralandığını dile getiren muhtar Ercan, karşı taraftan şikayetçi olduklarını da ifade etti. Yaylayı uzun yıllardır kendilerinin kullandığını belirten mahalle sakinleri ise konun acil bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istedi. (İHA)