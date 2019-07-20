Adıyaman’ın Kahta Belediyesi’nde işten çıkarma tartışması!

Geçtiğimiz günlerde Kahta 100. Yıl Parkında, taşerondan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen ve daha sonra işten çıkartılan Kahta Belediyesi işçileri basın açıklaması yaptı.

İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Hikmet Kızıl, “Ekmeğimiz için bizler işlerimize devam ettik. İşimize gitmemezlik yapmadık. Herhangi bir gerekçe yokken arkadaşlarımız işten çıkarılmaya başlandı. Çıkarılan işçi kardeşlerimiz büyük özveriyle çalışan bugüne kadar çoğu yıllık izin dahi kullanmayan, Hiçbir disiplin ve idari ceza dahi almamış arkadaşlarımızdır” açıklamasını yaptı.

İşçilerin bu açıklamasının ardından AKP Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak basın açıklaması yaparak, “Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum. Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

İşçilerin ve milletvekilinin bu açıklamalarına cevap niteliğinde belediyeden de bir açıklama geldi.

Kahta Belediyesi Avukatı Abdulkadir Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşçilerin siyasi saiklerle hareket edilerek işten atıldığı iddiası mesnetsiz ve asılsız olup aksine siyasi saiklerle önceki yönetim (Milletvekili Muhammet Fatih Toprak'ın birinci dereceden akrabası olan eski Belediye başkanı Abdurrahman Toprak) tarafından hukuka tamamen aykırı bir şekilde işe alınan ve 138/9 sayılı denetim raporuyla da bu durumları tespit edilen bazı belediye çalışanlarının iş akdi feshedilmiştir. Müvekkilimizin, görev ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği bu uygulamanın hiçbir parti, kurum ve şahısla ilgisi yoktur.

Engin Akel, AKP İlçe Başkanı olduğu dönemde, AKP Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak tarafından işten çıkarılan 180 temizlik işçisinin yanında olmamış, onların haksız bir şekilde işten çıkarılmalarına sessiz kalmış ve yine 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim çalışmalarında Mehmet Metiner'in taşeron işçileri AKP’ye oy vermemeleri halinde işten çıkaracakları şeklindeki tehditvari konuşmalarına alkış tutanda yine Engin Akel'dir.

Kahta Belediyesinin yeni yönetim anlayışı, hizmet aşkı, şeffaf yönetim, dürüstlük, çalmayan ve çaldırtmayan bir idol üzerine kuruludur.

Bir kısım belediye çalışanının işe gelmediği halde maaş aldığı yapılan araştırma ve tutulan tutanaklarla tespit edilmiş olup hakkında tutanak tutulan bir kısım çalışanın da iş akdi feshedilmiştir. Belediyenin bütün birimlerinde yapılan araştırmada toplam 6 kişinin (kamuoyunda bankamatik işçileri olarak adlandırılan) 31 Mart 2019 tarihinden önce ve yine 31/03/2019 tarihinden sonra da işe gelmedikleri halde maaş aldıkları gerek birimler arası yazışmalarla gerekse de bütün belediye birimlerinde ardı ardına günlerce tutulan tutanaklarla tespit edilen işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi herkesin takdirindedir ki hakka ve hukuka uygun ve kamuoyunun vicdanını rahatlatan bir işlemdir.

Hukuki alt yapısı olmaksızın idari şartnamede herhangi bir koşul belirtilmeden işçi temsilcisi adı altında açılan kadroya asgari ücretin yüzde 160 fazlası taahhüt edilerek ve uygulanarak bu kadroya Milletvekilimiz Muhammed Fatih Toprak'ın birinci derece akrabası Hamit Toprak getirilmiştir. Bu maaşla 2 işçi istihdam edilecekken hukuka uygun olmayacak şekilde kadro yeterliliklerine sahip olmayan bir kişinin kendisiyle asgari ücretle çalışmaya devam edeceği belirtildiği halde bu teklifi kabul etmeyen kişinin iş akdinin feshedilmesi kamuoyunun takdirindedir. Yine hakeza hukuka uygun olmayacak şekilde, motor ustası, motor usta kalfası, kaynak ustası ve kaynak usta kalfası belgeleri bulunmadığı yani vasıflı işçi şartlarını taşımadıkları halde yüksek maaş aldıkları tespit edilen kişilerle yapılan görüşmelerde, bir kısım işçilere vasıflarına uygun maaş teklif edilmiş ve bu yapılan teklifleri kabul edenlerle iş sözleşmesine devam edilmiş, anlaşma sağlanamayan kişilerin iş akitlerine hukuka uygun olarak son verilmiştir.

Yine bir kısım işçilerin iş ahlakına uygun davranmadıkları, iş sahasında çalışan diğer işçilerin iş akışına engel oldukları tespit edilip tutanak altına alınmış ve bu işçilerin akitlerine de ihbar öneli verilerek son verilmiştir. Tüm bu durumlara ilişkin delil niteliğindeki bilgi ve belgeler açılan mahkeme dosyalarına sunulmuş ve sunulacaktır.

Görev ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirilen bu uygulamanın hiçbir parti, kurum ve şahısla ilgisi yoktur. Müvekkilimiz Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibinin, bundan sonraki süreçte de hak, hukuk ve adalet ilkelerine sahip çıkacağını ve hukuki olmayan bu gibi durumlar karşısında gerekli adımları atacaklarının bilinmesi hususunu basın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.” İHA