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Adıyaman’ın Suvarlı beldesinde seçim tekrarlanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimin tekrarlanmasına karar verildi. 

16:54 -
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Adıyaman’ın Suvarlı beldesinde seçim tekrarlanacak

Besni’ye bağlı Suvarlı beldesinde, 31 Mart yerel seçiminde, 880 oy alan İYİ Parti’li Mikail Ağır, belediye başkanlığına seçildi. 769 oy alan AKP’nin adayı Memet Korkmaz ise Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle önce İlçe Seçim Kurulu’na ardından YSK’ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından, 17 Mayıs’ta, Mikail Ağır’ın adli sicil kaydında bulunan suç dolayısıyla mazbatasının iptaline karar verildi.

Bunun üzerine İYİ Parti’li belediye meclis üyeleri de istifa etti. Besni İlçe Seçim Kurulu’nca konuyla ilgili YSK’dan görüş istendi. YSK, İlçe Seçim Kurulu’na beldede 31 Mart’ta yapılan seçimin yenilenmesi görüşünü bildirdi. ‘Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’ hükümleri gereğince seçim yenileme ilanını takip eden 60 gün sonundaki ilk pazar günü, Suvarlı’da seçim tekrarlanacak.

DHA

Son güncelleme: android-time 17:45 28.05.2019
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