Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl açılış tarihi…

Mahkemeleri de kapsayan, hakim, savcı ve adliye çalışanları adli tatil döneminde izin yapıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar ve adli tatile çıkacak çalışanlar tatil süresini merak ediyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Ancak bu yıl 1 Eylül tarihi haftasonuna denk geldiği için Adli Yıl Açılış Töreni 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak.