Adli Tıp’ta skandal cenazeler karıştı

Çatalca’da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan geçen hafta hayatını kaybetti. Ayhan’ın ölümü ‘şüpheli’ bulunarak otopsi için cenazesi Adli Tıp’a gönderildi. Aynı tarihlerde, Türkiye’ye tatil için gelen ve kalp krizi geçirerek ölen Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson için de otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almaya gelen Bedri Ayhan’ın ailesine yanlışlıkla Afrikalının cenazesi verildi.

Bedri Ayhan’ın ailesi karışıklığı fark etmeyince Nelson’un cenazesi 1 Ekim’de Çatalca’nın Dağyenice köyünde cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Karışıklık , Nelson’un yakınlarının cenazelerini almaya gelmesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla olayla iligi soruşturma başlatılırken yapılan incelemelerin ardından Çatalca’da defnedilen Nelson’un cenazesi mezardan çıkarıldı ve yerine Bedri Ayhan’ın cenazesi gömüldü. Nelson’un cenazesi ailesine teslim edilerek ülkesine gönderildi.

İSTANBUL, (DHA)