Adliye önünde darbukalı zurnalı tahliye sevinci

Şanlıurfa Adliye Sarayı’nda duruşması görülen sanığın, mahkemece tahliyesine karar verilmesi, yakınları tarafından ilginç bir şekilde kutlandı. Sanık yakınları, adliye önünde tahliye sevinçlerini darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Duruşmada, sanık ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Tahliye kararını duyan yakınları, adliye önünde darbuka-zurna eşliğinde halay çekti. Tahliye olan yakınlarını darbukalı zurna ile karşılamak isteyen sanık yakınları, yaklaşık 2 dakikalık ilginç kutlamaları sonrası polis tarafından uyarılarak dağıtıldı. İlginç kutlamayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar, kahkahaya boğuldu. Güldüren kutlama sonrası kadınların da içerisinde bulunduğu sanık yakınları, olaysız bir şekilde dağıldı.

İHA