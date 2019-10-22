Adliyede sapık katip alarmı! Avukatın etek altını çekti, tutuklandı…

Olay 16 Ekim günü adliye içinde bulunan bir banka şubesi önündeki ATM'de meydana geldi.

BANKAMATİK SIRASINDA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Avukat B.Ö., bankamatikten para çekerken, arka sırada bekleyen S.M.S., cep telefonuyla etek altını çekti. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Bu olayı gören bir kişi, avukat B.Ö.'ye, ‘arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti' dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

B.Ö., adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Adliye polisi, güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Görüntülerde cep telefonuyla etek altını çekmeye çalışan kişinin adliyede sulh hukuk mahkemelerinde görevli katip S.M.S., olduğunu tespit etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan katip savcılığa teslim edildi. İfadesinde görüntü çekmeye çalıştığını ancak çekemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. S.M.S., çıkarıldığı mahkemece cinsel taciz suçundan tutuklandı.