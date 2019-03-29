Adliyeye baltayla gelmenin suç olduğunu bilmiyormuş!

28 Şubat günü kendisine gelen çağrı tebligatının ardından, elinde baltasıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na girmeye çalışan Sedat Güç, adliye girişinde durdurulmuştu. Elindeki baltayı gören güvenlik görevlilerinin ‘Neden baltayla geldin' sorusuna Sedat Güç “Adaletimle geldim” diye yanıt vermişti. Güç, daha sonra 6136 sayılı kanuna muhalefetten gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Savcılık, tutuklu sanık Güç'ün “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit“ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

“BALTAYI KİMSEYE KARŞI KULLANMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU“

Sedat Güç, verdiği ifadesinde evinin bahçesinde odun kestiği sırada postacının geldiğini belirterek şunları anlattı: “Bana gelen tebligatta, polise mukavemet ettiğim için 7 ay 15 gün hapis cezasını çarptırıldığım yazıyordu. Bu cezayı haksız yere aldım. Aslında polisler beni darp ettiler, bu haksız tebligatı öğrenmek için dalgın bir şekilde elimde balta ile adliyeye geldim. Adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istedim, bu esnada güvenlik baltayı elimden aldı. Öfkeli olduğum için ne söylediğimi bilmiyordum. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünemedim, baltayı kimseye karşı kullanmak gibi bir niyetim yoktu. Suç olduğunu bilmiyordum”

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Sedat Güç hakkında, ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.