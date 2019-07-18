Adnan Oktar iddianamesinde eski başsavcı detayı!

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tutuklanan Adnan Oktar ve örgütüne yönelik iddianamede emekli savcı Hadi Salihoğlu’nun polis koruması Özdemir Uygur’la ilgili detaylar dikkat çekti. Uygur’un, Adnan Oktar grubunu şikayet eden E.K.’yi örgüte bildirdiği iddia edildi. Adliyeye giden kediciklerin Özdemir Uygur ile görüştükleri ve Uygur’a Adnan Oktar’ın selamını ilettikleri belirtildi. İddianamede Uygur’un Tarkan Yavaş ile 24 Mayıs 2018’de yaptığı iki görüşmenin tapeleri yer aldı. İşte o tapelerden bazıları…

KEDİCİKLER BAŞSAVCILIK ZİYARETİNDE

Tarkan Yavaş’ı arayan Özdemir Uygur, Adnan Oktar grubundan Ceyda Ertüzün ile Aylin Atmaca’nın başsavcılığı ziyarete geldiğini söylüyor.

T.Y: Oraya ziyarete mi geldiler

Ö.U: Başsavcılığa gelmişler

T.K: İyi tanıyoruz bizim şey arkadaşlarımızdan

Ö.U: Dayımın selamını söylediler de… (İddianamede, “Dayı” diye tabir edilen kişinin Adnan Oktar olduğunu ve örgütte Oktar için bu kodisimin kullanıldığı belirtiliyor.)

T.K: ziyaret ettiler herhalde davet mi ettiler

Ö.U: valla ziyaret için geldiler işte ziyaret edecekler mi bakalım

T.K: eee şey Hadi abi gelmez herhalde

Ö.U: Valla biz küsmüşüz o da gelmiyor ben de…

T.K: Niye

Ö.U: E sen de bizim iftara gelmiyorsun adliyeye…

T.K: çağıran yok…

Daha sonra Özdemir Uygun, Adnan Oktar grubundan ayrılan E.K.’nin kendisiyle görüştüğünü söylüyor ve devamında şu diyalog gerçekleşiyor:

Ö.U: Bir tane sizden ayrılan bir çocuk vardı E.K.

T.K: Ne yapıyor ağlıyor mu…

Ö.U: Biri gönderdi. Lambur lumbur konuşuyor.

T.K: Sahtekarın teki

Ö.U: Tarkan bizim arkadaşımız deyince bunun rengi mengi kaçtı

T.K: hımm

Ö.U: Böyle birşey yapılmış bile olsa herşey her yerde konuşulmaz dedim.

T.K: Hadi beyle konuştu mu?

Ö.U: Yok nereye konuşuyor bana geldi

“UYGUR’UN BİLDİRDİĞİ İSİM HEDEF GÖSTERİLDİ”

Savcılık yaptığı değerlendirmede şüpheli Özdemir Uygur’un, tapelerde bahsi geçen ziyaretden hemen sonra örgütün vakfı olan Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı’nın 1 Haziran 2018 tarihinde ‘Önemli Açıklama’ başlıklı bir metin yayınlandığı, bu metinde müşteki E.K.’nin adı zikredilerek açıkca hedef gösterildiği bunu da, örgüte karşı yapılacak herhangi bir adli tahkikata karşı önlem amaçlı yaptıkları ifade edildi.

“ADNAN OKTAR’A AÇILAN DAVALARDA TANIŞTIK”

Özdemir Uygur ifadesinde Tarkan Yavaş’ı Adnan Oktar’a açılan davalara gelip gitmesinden dolayı tanıdığını şu sözlerle anlattı: “Ben uzun yıllardır Adliye'de çalıştığım için bu Tarkan isimli şahsında Adnan Oktar ile ilgili davalara bakmasından dolayı adliyeye gelip gittiğinden dolayı tanıştık. Bu şahsın haricinde hiç kimseyi tanımıyorum. Benim Adnan Oktar suç örgütü ile herhangi bir tanışıklığım ve bağlantım yoktur. Adnan Oktar'ı ve örgüt üyelerini tanımam. Örgüte girmedim, yemin de etmedim. Böyle bir durum olmamıştır, ben bu örgüte para vermedim, toplanıldığı belirtilen para hakkında bilgim yoktur. Kimseye talimat vermedim, kimseden de talimat almadım. Adnan Oktar suç örgütü ile ilgili bilgim yoktur. Örgüt içerisinde bulunmadığımdan kod adım da yoktur, kimlerin hangi kod adını kullandığını da bilmiyorum.”

TARKAN YAVAŞ: HADİ SALİHOĞLU BABAMIN ARKADAŞIYDI

Tarkan Yavaş ise ifadesinde Uygur ile tanışıklığını şöyle anlattı: “O günlerde iftar vardı ve bende o sebeple aradım. Sık görüştüğüm biri değil, iftar listem var ve o listedeki kişilerden biri olduğu için aradım. Özdemir Uygur'u savcı Hadi beyin koruması olarak tanıyorum. Hadi bey çok eskiden benim babamın arkadaşıydı. Babamın selamını bir iki kere götürmüşlüğüm var çok uzun yıllar önce. Bu şekilde Özdemir'i tanıdım. Öyle görüşmüşlüğümüz buluşmuşluğumuz yok. Nezaketen iftara çağırdığım kişilerden bir tanesi. Selam konusu ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum giden bayanlar iftara davet için gitmişlerdir. Tevafuk olmuş. Bayanlar da vakıf mensubu insanlar.”

KARDEŞLER İMAMI

İddianamede örgütte Adnan Oktar’dan sonra ikinci adam ve en yetkili kişi pozisyonunda olan örgüt mensubunun Ulviye Didem Ürer olduğu, Tarkan Yavaş’ın ise Ürer’den sonra en yetkili kişi olduğu ve tüm erkek örgüt mensuplarının üstünde “Kardeşler İmamı” pozisyonunda yer aldığı ifade ediliyor.