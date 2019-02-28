Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet’ten ikamet adresi değiştirilir mi?

Adres değişikliği birçok bürokratik işlem için önem taşıyor. Adresini değiştirenlerin ikamet bildirimi yapmak için de bir süresi var. Peki adres değişikliği nasıl yapılır? Adres değişikliği konusu seçim için de büyük önem taşıyor. Ancak ikametgah değişikliğini e devlet üzerinden yapabilmek için mobil imzaya ihtiyaç var. Adres değişikliği yapmak için neler gerekiyor? İşte detaylar…

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

İkametinizi değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır. Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 50 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL'dir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU HANGİ YOLLARLA YAPILIR?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak.

İKAMETGAH BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sistemde yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından ‘e-Hizmetler’ bölümünden ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ altında yer alan ‘Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama’ hizmetini bulun. Bu hizmete tıkladığınızda karşınıza işlem hakkında bilgilendirme yazısı çıkacaktır. Yazının hemen altında yer alan ‘Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum’ butonunu işaretleyerek ‘Devat Et’ butonuna tıklayın. Bu kez açılan ekranda belgeyi kimin için alacağınızı işaretlemeniz gerekiyor.