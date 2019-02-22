Af çıkacak mı? 2019 Af yasası kimleri kapsıyor? (Af haberleri)

Af yasası, yerel seçimlere kısa bir süre tekrar gündeme geldi. Af yasası hakkında herhangi bir gelişme olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Son dönemde konuşulan af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Af çıkacak mı Binali Yıldırım merak edilen soruyu cevaplandırdı. İşte af yasasında son dakika gelişmeleri…

2019 AF ÇIKACAK MI?

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri’ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, “Af istiyoruz başkanım” şeklinde Yıldırım’a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Binali Yıldırım’ın açıklaması sonra af yeniden tartışılmaya başlandı. Mahkumlar ve yakınları Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladılar. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu’na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.

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