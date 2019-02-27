Af haberleri son dakika: Af yasası ve ceza indirimi gelecek mi?

Milyonlarca vatandaş son dakika af haberlerini araştırıyor. MHP, 24 Haziran seçimleri döneminde af çıkarılması çağrısında bulunmuş, Eylül 2018’de Meclis’e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. MHP’nin af teklifine ittifak yaptığı AKP sıcak bakmamıştı.

YARGITAY BAŞKANI: AF ÇIKARILMASINA KARŞIYIM

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım’ dedi.Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum' dedi.

CHP’DEN TEPKİ: ONUN İŞİ DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in olası af konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, “Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı’nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir.” diye konuştu.

Altay, affın, millet vicdanında karşılığı olması gerektiğini, ancak bu durumda af çıkarılabileceğini belirterek, “Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır.” ifadesini kullandı.