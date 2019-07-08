Af yasası Meclis’ten çıkacak mı? İşte Af yasasıyla ilgili son gelişmeler

Seçim süreci boyunca arka planda kalan af yasası yeniden gündemde. Mahkumların ve yakınlarının ceza indirimi beklentisi sürüyor. Peki af yasası ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkındaki son gelişmeler…

YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ TAHLİYE OLABİLİR

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül’de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Af haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği konuşulanlar arasında.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İki hafta önce af yasası ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.

SOYLU: YAKIN ZAMANDA SONLANACAKTIR

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

“Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.”

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü ceza indirimi çalışmalarının devam ettiği biliniyor. Konuya ilişkin, ilgili kurum ya da kişilerden resmi açıklamalar geldikçe, detaylarına haberimizde yer vereceğiz.