Af yasası çıkacak mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler…

Af yasası ve ceza indirimi hakkındaki gelişmeler yüzbinlerce mahkum ve ailesi tarafından günden güne araştırılıyor. Af yasasına dair açıklamalar da hükümet cephesinden ara ra yapılıyor. Peki af yasasında son durum ne? İşte ceza indirimi hakkındaki gelişmeler…

ERDOĞAN: ADALET BAKANLIĞI’MIZ BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

İki hafta önce af yasası ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığı’mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.

SOYLU: KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

“Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.”

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü ceza indirimi çalışmalarının devam ettiği biliniyor. Konuya ilişkin, ilgili kurum ya da kişilerden resmi açıklamalar geldikçe, detaylarına haberimizde yer vereceğiz.