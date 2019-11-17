Af yasası çıkacak mı? İşte af yasasında son durum…

Mahkumlar ve yakınları af yasası hakkındaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Af yasasına dair açıklamalar da hükumet cephesinden ara ara yapılıyor. Son olarak AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz af yasasıyla ilgili, “Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte af yasasında son durum…

AF YASASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin ve yakınlarının merakla beklediği af yasası ile ilgili de bilgiler veren AK Parti Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, kanun teklifi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, parti olarak bu yasada ceza indiriminden ziyade bir sistem değişikliğine gidilmesinin daha uygun olacağı görüşünün olduğunu belirtti. Yavuz, “Af yasası ile ilgili şuan çalışmalar devam ediyor. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı gerçekten zedeleyen bir durum. Suç işleyen, hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalması yönünde bir düzenleme düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE DÜZENLEME YASALAŞAMAMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) terör, Atatürk aleyhine suçlar, cinsel saldırı, soykırım, çocuk istismarı, devlete karşı suçlar hariç olmak üzere, 19 Mayıs 2018’e kadar işlenen suçlarda, bir kereye mahsus olmak üzere “5 yıl şartlı indirim” içeren yasa teklifi hazırlamıştı. Eylül 2018’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife AKP, ‘af’ içerdiği için destek vermemiş, düzenleme yasalaşamamıştı.