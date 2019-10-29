Af yasası çıkacak mı? İşte af yasasında son durum…

Af yasası ve ceza indirimi hakkındaki gelişmeler yüzbinlerce mahkum ve ailesi tarafından günden güne araştırılıyor. Seçim süreci boyunca arka planda kalan af yasası yeniden gündemde. İşte af yasası hakkındaki son gelişmeler…



“AF DEĞİL İNFAZ SİSTEMİ…”

MHP’nin af teklifine ilişkin Çelik, “Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. ‘Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim’ demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki bir takım örneklerinden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır” dedi.

Çelik, konuşmasının sonunda KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

MHP’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE DÜZENLEME YASALAŞAMAMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) terör, Atatürk aleyhine suçlar, cinsel saldırı, soykırım, çocuk istismarı, devlete karşı suçlar hariç olmak üzere, 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen suçlarda, bir kereye mahsus olmak üzere “5 yıl şartlı indirim” içeren yasa teklifi hazırlamıştı. Eylül 2018'de TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife AKP, ‘af' içerdiği için destek vermemiş, düzenleme yasalaşamamıştı.