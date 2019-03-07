Af yasası merak konusu… Af hakkında son açıklamalar neler? Af çıkarsa kimleri kapsayacak?

Af yasası birçok kişinin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen fakat kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle rafa kalkan af yasası yeniden değerlendiriliyor. Eylül 2018’de Meclis’e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. Af yasasına, Binali Yıldırm olumlu görüş bildirirken, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise karşı olduğunu açıkladı. Son dönemde konuşulan af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?

AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR

2019 yılında gündeme gelen af yasasını içeriği henüz bilinmiyor ancak Haziran ayın MHP tarafından sunulan af teklifinin kapsamayacağı suçlar;‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak şekilde yer almıştı.

YARGITAY BAŞKANINDAN GÜNCEL AF AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım’ dedi.Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum' dedi.

YARGITAY BAŞKANINA AF TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in olası af konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, “Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı’nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir.” diye konuştu.

Altay, affın, millet vicdanında karşılığı olması gerektiğini, ancak bu durumda af çıkarılabileceğini belirterek, “Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır.” ifadesini kullandı.