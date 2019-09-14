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Af yasasında son durum: Af yasası çıkacak mı?

Af yasası birçok kişinin gündeminden düşmüyor. Meclisin açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinin gündemde yer alması bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var.” dedi ve af yasası konusunda birçok ayrıntı araştırılmaya başlandı.

21:09 -
Haberler Gündem
Af yasasında son durum: Af yasası çıkacak mı?

Mahkumların ve yakınlarının ceza indirimi beklentisi sürüyor. Af yasasına dair açıklamalar da hükumet cephesinden ara ara yapılıyor. Peki af yasasında son durum ne? İşte ceza indirimi hakkındaki gelişmeler…

AF YASASI-CEZA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

ÖZLER YARGI REFORMUNDA

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, “belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı” algısının bulunduğunu belirtti.

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