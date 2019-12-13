Af yasasında son durum ne? Af yasası yakın zamanda çıkar mı?

TBMM’ye sunulması planlanan ‘İkinci Yargı Paketi’ üzerindeki çalışmalar sürüyor ve vatandaşlar af yasası ne zaman çıkacak sorusunu soruyor. MHP kamuoyunda ‘af yasası’ olarak bilinen kanun teklifini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adalet Bakanı'na “altı suça asla indirim yapılmayacak” talimatının ardından geri çekti. Bahçeli’nin “AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir.” cümlesi ise kafalarda, “MHP paketten desteğini çekti mi?” sorusuna neden oldu.

AF YASASINDA SON DURUM…

Af yasasında MHP teklifini geri çekti. Bahçeli bu gelişmeyi “Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.” diye açıkladı.

BAHÇELİ’DEN AF YASASI AÇIKLAMASI

İşte Bahçeli'nin o açıklaması:

*Bahse konu kanun teklifi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız tarafından hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu kapsamda hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir.