Af yasasının çıkacağı tarih belli oldu mu? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

Hükumetten yapılan son açıklamaya göre gündemdeki yargı paketinde ceza indirimi yerine başka bir değişiklik söz konusu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik konu ile ilgili “Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı.” dedi. Af yasası ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

MHP'NİN ‘ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ' KANUN TEKLİFİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ EN MANTIKLI YOL

MHP’nin af teklifine ilişkin Çelik, “Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. ‘Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim’ demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki bir takım örneklerinden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır” dedi.