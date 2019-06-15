Af yüzde 16 ile geliyor

İktidarın bu ay sonunda TBMM'ye getirmesi beklenen yargı reformu paketinde, infaz yasası değişikliği de yer alacak. Halen verilen cezanın yüzde 66'sını çeken hükümlüler, değişiklik ile cezanın yarısını yatıp tahliye olacak. Böylelikle hükümlülere yüzde 16 oranında daha indirim gelecek. Henüz netlik kazanmayan taslakta, yüzde 66 oranının yüzde 50 yerine yüzde 55'e çekilebileceği de belirtiliyor.

TERÖR, UYUŞTURUCU, KASTEN CİNAYET, CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Değişiklik hayata geçerse terör, uyuşturucu, kasten cinayet, casusluk, kadına şiddet ve cinsel suçlar kapsam dışı kalacak. Düzenleme ile yaklaşık 160 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor. 215 bin kapasiteli cezaevlerinde halen 255 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu değişiklik Eylül 2018'den bu yana TBMM'de bekleyen MHP'nin af ve infaz kanun teklifi ile de paralellik gösteriyor.

İnfaz yasasında daha önce de yüzde 50 oranı uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle bu oran yüzde 66'ya çıktı. Şimdi oranın düşürülmesi planlanıyor. Yüzde 50 oranı netleşirse, 10 yıl ceza alan bir kişi mevcut durumda 6,5 yıl hapis yatarken, değişiklik ile 5 yıl cezaevinde kalacak. Teklifin hangi tarihe kadar işlenen suçları kapsayacağı ve tutukluları nasıl etkileyeceği ise netlik kazanmadı.

MHP TEKLİFİ DE BEKLİYOR

MHP'nin geçtiğimiz Eylül ayında hazırladığı benzer kanun teklifi de halen TBMM'de bulunuyor. Teklifte 19 Mayıs 2018 tarihi esas alınıyor ve bu tarihten sonra işlenen suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Hükümlülerin kesinleşmiş cezalarından 5 yıl indiriliyor. İndirim sonrası infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilecek. MHP'nin teklifinde tutuklar açısından da, haklarında istenen cezanın alt sınırından 5 yıl indirime gidiliyor.

Teklif insanlığa karşı suçlar, organ ve doku ticareti, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı ve taciz, düşmanla işbirliği, Cumhurbaşkanına saldırı, hükümete karşı suç ve silahlı isyan, casusluk, terör, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman suçlarını kapsamıyor.