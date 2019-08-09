Afacan Beşler 3 filminin konusu nedir? İşte Afacan Beşler 3 filminin oyuncu kadrosu…

Afacan Beşler filminin oyuncu kadrosunda Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele- Marie Nickel, Michael Fitz yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Mike Marzuk üstleniyor.

AFACAN BEŞLER 3 FİLMİNİN KONUSU

Egzotik bir adada tatil yapan beş arkadaş, tekne ile dalışa gittikleri sırada gizemli bir pusula bulurlar. Yerli kız Joe'ya göre bu, korsanların hazinesini işaret eden bir anahtardır. Diğer yandan Joe'nun ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle adadaki arazilerini bir inşaat şirketine vermek zorunda kalacaktır. Beş kafadar, hazineyi bularak araziyi kurtarmak için yola koyulurlar.