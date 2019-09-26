AFAD: Şirinevler’de bir bina yan yattı

Şirinevler’de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

HASARLI EVLERE GİRMEYİN UYARISI

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu ise ‘Hasarlı binalarda oturanların evlerine girmemesini istedi. Nurlu şunları söyledi. Deprem 5.8 büyüklüğünde 13:59 itibariyle derinliği yaklaşık 7 km’de. Geçen olan deprem yakın bir noktada meydana geldi. Şu anda aktiviteyi takip etmekteyiz. Silivri’deki ivme ölçer merkezinden de bilgiler geliyor. Şu an için bir hasar bilgisi söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz. İstanbul İl AFAD Müdürlüğümüz incelemelerini sürdürüyor ‘dedi.

SİLİVRİ’DE BACALAR YIKILDI

Öte yandan İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri’de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.

KARTAL’DA BİR BİNA BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ

Kartal’da 4 katlı bir binanın 3’üncü katında depremden sonra çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3’üncü katında İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

İHA – DHA