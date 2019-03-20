Afgan uyruklu adam, ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Geçtiğimiz Pazar günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana olayda, İstanbul'a çalışmak için gelen Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin, Şapur M. ve Turyalay isimli 3 arkadaş arasında tartışma yaşandı.

CADDE ORTASINDA BIÇAKLA SALDIRDI

inşaatlarda çalışarak kazandıkları paralarla Afganistan yöresel ürün satış mağazası açmayı düşünen 3 arkadaş arasında para kavgası yaşandı. Şapur M. ve Turalay S. arkadaşları Amanullah Kamardin'i zimmetine para geçirmekle suçladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şapur M., ekmek bıçağıyla Amanullah'ı göğsünden ve kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amanullah hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı. Takipler sonucu Şapur M. Büyükçekmece'de Turalay S'de Kartal'da Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.