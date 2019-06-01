Afganlara önce gasp sonra sınırdışı şoku

Afgan uyruklu mülteciler hayatlarının şokunu geçtiğimiz 24 Mayıs günü, Ümraniye Yamanevler'de sahur yaparken yaşadı. Kendilerini polis olarak tanıtan bir grup, Afgan mültecileri silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan cep telefonlarını, pasaportları ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Gasp mağduru Afgan mülteciler ise soluğu polis merkezinde aldı. Afganların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS ARARKEN 2. GASPI YAPTILAR

Yakalama çalışmaları sürerken; Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde de yine Afgan mültecilerin benzer yöntemle gasp edildiği ortaya çıktı. İki konuyu birleştiren polis, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

MOBESE kameralarından yapılan incelemelerde aracın bir grup şüpheli tarafından kullanıldığı görüldü. Plaka sahibinin bir kadına çıkması üzerine ekipler çalışmalarını aile fertlerine yönlendirdi. Kadının eşi olduğu öğrenilen Tahmil Ata B.'nin aracı kullandığını tespit eden ekipler harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı.

YAKALANDILAR

Ümraniye ve Üsküdar'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda Tahmil Ata B., Ali E., Okan K., Cuma G., Mehmet Ali A., Mahir K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kelepçe ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin kendilerine polis süsü vermek için düzenledikleri özel kimlikler de bulundu. Gasp Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER

Öte yandan gözetim altında tutulan gasp mağduru Afgan mülteciler ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilerek için ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi.