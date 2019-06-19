Afili ne demek? Afili kelimesinin anlamı ne?

Afili adlı dizinin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla afili kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki Afili kelimesi ne anlama geliyor, afili ne demek?

AFİLİ NE DEMEK?

Afili kelimesi TDK sözlüğüne göre; gösterişli ve çalımlı anlamlarına gelmektedir. Günümüzde bu sözcük daha çok; hoşumuza giden, bizlere gösterişli veya fiyakalı gelen, beğendiğimiz şeyleri, insanları tanımlarken kullanılır.

AFİLİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Yeni Yunanca afi ἁφή “dokunuş, el becerisi” sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaphē ἁφή “eliyle dokunma” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō, aph- ἅπτω, ἅφ- “ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak” fiilinden türetilmiştir.