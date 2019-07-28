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Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

17:38 -
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Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin’in ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi. Patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

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Yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Afrin ilçe merkezinde 11 Temmuz’da bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 sivil ölmüş, 35 sivil yaralanmıştı. AA

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