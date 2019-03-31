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Afyonkarahisar sonuçları: Afyonkarahisar’ın yeni belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2019 seçimlerinde kim önde?

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Afyonkarahisar'da AKP'nin adayı Mehmet Zeybek oldu. CHP Afyonkarahisar'da aday çıkarmadı. İYİ Parti'nin Afyonkarahisar adayı Mahmut Koçak olurken, MHP'nin Afyonkarahisar adayı da Fatih Çetinkaya oldu. CHP'de Afyonkarahisar'da İYİ Parti adayı Mahmut Koçak'a destek veriyor. Peki, Afyonkarahisar'da AKP, MHP ve İYİ Parti adaylarının oy oranı ne oldu? İşte cevabı...

21:01 -
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Afyonkarahisar sonuçları: Afyonkarahisar’ın yeni belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2019 seçimlerinde kim önde?

Afyonkarahisar seçim sonuçları Afyonkarahisar halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Afyonkarahisar’da hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Afyonkarahisar'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Afyonkarahisar İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Zeybek AK Parti AK Parti 45.054 % 43,18
Mahmut Koçak İyi Parti İyi Parti 41.385 % 39,67
Fatih Çetinkaya MHP MHP 17.353 % 16,63
Diğer Diğer 225 % 0,22
Hasan Hüseyin Uğurlu Saadet Partisi Saadet Partisi 202 % 0,19
DSP DSP 52 % 0,05
Vatan Partisi Vatan Partisi 27 % 0,03
TKP TKP 19 % 0,02
BTP BTP 11 % 0,01
Afyonkarahisar İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 138.637%46,41
MHP MHP 57.265%19,17
İyi Parti İyi Parti 50.550%16,92
CHP CHP 36.092%12,08
Diğer Diğer 9.942%3,33
BBP BBP 2.582%0,86
DP DP 2.573%0,86
Saadet Partisi Saadet Partisi 877%0,29
Vatan Partisi Vatan Partisi 137%0,05
BTP BTP 85%0,03

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP: %46,37
MHP: %39,60
CHP: %9,99
DP: %1,59
SP: %1,37

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre AKP'nin adayı Mehmet Zeybek yüzde … oranında oy alırken MHP'nin adayı Adnan Özman ise yüzde … oranında oy aldı. İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Yarıcı ise yüzde …. oranında oy aldı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

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