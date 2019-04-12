Ağaca çarpan otomobil 3’e bölündü, dayı-yeğen öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl´den Bursa şehir merkezi yönüne giden Muhammet Hanefi Akbulut yönetimindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, yol kenarında oluşan su birikintisine girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil 3 parçaya bölünürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Muhammet Hanefi Akbulut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralı olan Akbulut’un yeğeni Hamza Gül ise Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği kaza, civardaki fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Bursa- Ankara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı. Karayolu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA