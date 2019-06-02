Ağaçlar artık kesilmiyor ama ‘boğuluyor’

Muğla'nın Yatağan Termik Santralini beslemek için kömür madeni sahasını genişletmek amacıyla ÇED raporu için köylülerle karşı karşıya gelen şirket, zeytin ağaçlarını kesimine son verdi. Ancak şirketin açtığı devasa maden çukurları nedeniyle zeytinlikler kütleler halindeki maden çukurlarına kayıyor.

Köylüler ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) olayı kanıtlayan, çektikleri video ve fotoğraflarla yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Bu arada kayma nedeniyle asfalt yolda oluşan yarıklar da geçen araçlar için hayati tehlike oluşturuyor.

ÇED RAPORSUZ ÇALIŞMAYA DEVAM

Bölgede yaptıkları incelemede çalışmaların devam ettiğini, ağaçların artık tek tek köklenmesi yerine topluca imha edilmeye başlandığını belirten Turgut Çevre Derneği Başkanı Kazım Erol, “Burada öncelikle halk konuşacak. Halkın sözünü dinlemeden hiçbir şey yapılamaz. Kömür ocaklarını bölgede hiçbir şekilde istemedik. Tınaz, Bağyaka, Eskihisar, Yeşilbağcılar köyleri ortadan kaldırıldı. 3 bin yıllık Turgut'u ne yapacaksınız? Diğerlerine sıra ne zaman gelecek? Ne doğaya, ne tarihe, ne kültüre, ne hatıralara saygınız kalmamış. Dokunmamaya söz verdiğiniz mezarlıkları bile almaya başladınız. Bu devir geçecek ve sizler de hesap vereceksiniz. Toprağa, suya, havaya, dağlara özgürlük gelecek” dedi.

MUÇEP: KÖYLÜLERİN YANINDAYIZ

Muğla Valiliğine verdikleri bilgi notunun kısa sürede dikkate alınmasını isteyen MUÇEP yöneticileri ise yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdiler; “Yatağan Termik Santralı: 630 MW gücünde. Birinci Ünitesi 1982, ikinci ünitesi 1983, üçüncü ünitesi 1984 yılında devreye alındı. 37 senedir çalışıyor. 2014 yılında özelleştirildi. Tam kapasite ile çalıştığında günde 16 bin 500 ton linyit kömürü yakıyor. Avrupa İklim Ağı (Climate Action Network Europe) Türkiye Koordinatörlüğü'nün MUÇEP, Muğla Tabipler Odası ve Çevre Mühendisleri Odası'nın katkılarıyla hazırladığı rapora göre Yatağan Santralı ile birlikte Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları 1983-2017 yılları arasında atmosfere 9,5 milyon ton sülfür dioksit, 890 bin ton azot oksit, 65 bin 000 ton toz, 28 bin 000 kg. civa saldığı belgelerde sabit. Maden ocakları 8 köyümüzü yutmuşken, şimdi deYatağan'da Turgut köyümüze, Milas'ta Çamköy'e dayanıldı. Daha fazla köyümüzün maden ocakları tarafından yutulmasına, köylülerimizin maddi manevi olarak destek vereceğiz”