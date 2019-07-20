Ağaçlar kesildikten sonra mahkeme kesmeyin dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ yönetiminin anlaşmasının ardından 2017 yılında, ODTÜ ormanındaki binlerce ağaç yol yapımı için bir gecede kesildi. Mahkeme ağaçların kesilmesinden 678 gün sonra yürütmenin durdurulmasına karar verdi. ODTÜ'ye telafisi mümkün olmayan zararlar verildiği ve yol çalışmasının hukuksuz olarak yapıldığı geç tescillenmiş oldu. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi bugün ODTÜ rektörü Verşan Kök ve Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ACILARIMIZI DİNDİRMEDİ'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan adaletin bir kez daha geç geldiğini belirtti. Candan “ODTÜ'de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ'yü, ekolojik bütünlüğümüzü kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti” dedi. Neredeyse iki yıl sonra gelen adaletin haklılıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Candan şöyle devam etti: “Adalet haklılığımız, o gece ODTÜ'de 80 milyonun gözü önünde işlenen katliamdaki acılarımızı dindiremedi. Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ'de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur. ODTÜ ormanında telafisi mümkün olmayan zararlar veren Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunduk.”

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği de Gökçek ve belediyenin ilgili birimini ‘Orman Kanunu'na muhalefet', ‘kaçak ağaç kesimi ve orman kaçakçılığı' ve ‘kamu malına zarar vermek'le suçlayarak suç duyurusunda bulunmuştu. Dernek ODTÜ rektörü hakkında da ‘görevi ihmal'den suç duyurusunda bulunmuştu.

30 milyon metrekare arazi Ankara'ya iade

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 kentsel dönüşüm alanına ilişkin açtığı davada Danıştay 6'ncı Dairesi iptal kararı verdi.

Gölbaşı, Hacılar, Mühye, Çayyolu ve Etimesgut'taki birçok kentsel dönüşüm alanıyla ilgili iptal kararı kentsel dönüşüme katılan tarım arazilerini de kapsadı. İptal edilen 11 kararının 8'i Gölbaşı İlçesi'nin çevresinde yer alan tarım arazilerini kapsarken, bu kararla yaklaşık 30 milyon metrekare tarım arazisinde yapılaşmanın önü kesildi. “Gökçek yine çok üzülecek. Onun çok önem verdiği bir alanla ilgili iptal kararı az önce elimize ulaştı” diyen Candan Ankara 2'nci İdare Mahkemesi'nin ‘İmrahor Vadisi'nin yapılaşmaya açılmasını içeren projeyle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Candan, “Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na karşı açtığımız davaları kazandık. 2015 yılında tarım arazilerini kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler. Danıştay kararı ile birlikte 30 milyonluk tarım arazisi tekrar Ankara'ya kazandırılmış oldu'' diye konuştu.