Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75’inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.’yı ikna etmeye çalıştı.

ÖĞRENCİYE AYAĞIYLA VURDU

Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., “Kalkıyor musun kalkmıyor musun?” diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, “Oynatmıyor, oynatmıyor” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., “Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?” diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.’ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.

Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu. Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75’inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa’ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa’ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır” denildi.

‘SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, zihinsel engelli öğrenci M.A.’nın darbedildiği 75’inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde inceleme yaptı. Okul yönetimi ile görüşen Özer, olay hakkında bilgi aldı.

Çıkışta açıklama yapan Özer, olay nedeniyle 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, “Biz bu çocukların hem annesi hem de babasıyız. Devletin şefkat yüzünü ve büyüklüğünü gösteren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız. Olayı duyduğumuzdan itibaren Valimiz Şehmus Günaydın’ın talimatlarıyla o görüntü içerisinde gözüken tüm personelimiz hakkında adli ve idari tahkikat yaptık. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Görevli personellerimize el çektirdik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na giren hem kurum müdürümüz hem öğretmen hem de hemşireyi görevden uzaklaştırdık” dedi.

‘BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ DE OLAYA EL ATTI’

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Özer, “Bu çocuklar devletimize emanettir. Bu işi yaparken yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Herkes müsterih olsun. Devletin sıcak ve şefkatli yüzünü çocuklarımıza her zaman sergileyeceğiz. Bu olayın tekrarlanmaması için ekstradan önlemler aldık, psikodestek sürecimiz devam edecek. Biz büyük bir alanda çalışan önemli bir bakanlığız. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a konuyla ilgili bilgi verdik. Devletimiz, bakanlığımız ve valiliğimiz olarak olayın üstündeyiz. Bakanlık müfettişlerimiz de olaya el attılar” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUĞUMUZUN VÜCUDUNDA YARA YOK’

Özer, mağdur öğrenci M.A. ile de görüştüğünü ifade ederek, “Ben yaşanan olaya maruz kalan çocuğumuzla görüştüm. Vücudunda herhangi bir yara yok ve keyfi yerinde. Biz her türlü önlemleri aldık” dedi.(DHA)