Ağrı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, saat 18.54’te, merkez üssü Ağrı’nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER