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Ağrı’da 4 terörist öldürüldü

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

13:10 -
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Ağrı’da 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 4 terörist öldürüldü.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi
ele geçirdi. (AA)

Ağrı Emniyet operasyon Polis terörist
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